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Segundo o comunicado, os dois países "chegaram a entendimento para a isenção recíproca de vistos aos seus cidadãos para viagens de até 30 dias" de duração. A medida tem validade até o dia 31 de dezembro para viagens entre os dois países com as seguintes finalidades: turismo, negócios, atividades artísticas, culturais, recreativas e desportivas, além de visita a familiares, participação de conferências, congressos ou reuniões.

Com a isenção, informou o Governo brasileiro, o país espera um "incremento significativo no número de turistas chineses".

A iniciativa, refere-se ainda ano comunicado, representa "mais um passo no fortalecimento das relações bilaterais" e deverá contribuir para ampliar os fluxos turísticos e empresariais entre Brasil e China.

Em 2025, o gigante da América do Sul registou um recorde histórico no número de turistas estrangeiros, com a entrada de 9,28 milhões de viajantes estrangeiros no Brasil, informou o Ministério de Relações Exteriores brasileiro.

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