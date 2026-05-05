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O compromisso foi obtido durante a recente visita oficial a Portugal do Presidente brasileiro, Lula da Silva, tendo o ministro brasileiro da Energia e Minas assegurado a disponibilidade do Brasil para fornecer ‘jet fuel’ se a situação o justificar.

Graça Carvalho sublinhou que, neste momento, o abastecimento nacional está garantido, explicando que a Galp assegura cerca de 80% das necessidades de combustível para a aviação, estando os restantes 20% cobertos por contratos considerados seguros. Ainda assim, admitiu que um agravamento da crise energética poderá levar a “alguma contenção” no fornecimento no final do verão.

“Estamos tranquilos, monitorizamos a situação todas as semanas e mantemos contactos regulares com países fornecedores”, afirmou a ministra, acrescentando que existem planos de contingência preparados para diferentes cenários.

A Galp tem reiterado que não antecipa disrupções no fornecimento de combustível para a aviação, apesar das perturbações registadas nos mercados internacionais na sequência da guerra no Irão. A empresa refere estar a adotar medidas adicionais para reforçar a segurança do abastecimento e da armazenagem.

Também a Comissão Europeia tem assegurado que não existe, para já, escassez de combustíveis na União Europeia, embora reconheça riscos potenciais no setor da aviação e esteja a preparar respostas para eventuais falhas.

Os alertas surgem num contexto de crise energética na União Europeia, marcada pela forte dependência de importações de petróleo e derivados e pela exposição a choques geopolíticos. O conflito no Irão, desencadeado por ataques dos Estados Unidos e de Israel e atualmente em cessar-fogo, ameaça rotas estratégicas como o Estreito de Ormuz, com impacto potencial nos preços e na disponibilidade de querosene de aviação.

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