O Biorrepositório Nacional da Biodiversidade (Bionabio) é uma plataforma digital colaborativa que permite a partilha de informações entre instituições científicas, universidades, laboratórios e autoridades de saúde. O sistema foi desenvolvido sob a liderança do investigador Ricardo Dias, da Universidade de São Paulo (USP), e conta com o apoio do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) e da Fapesp. A iniciativa envolve ainda entidades como a Fiocruz, secretarias de Saúde e unidades de vigilância de zoonoses, avança o portal G1.

O objetivo é simples, mas ambicioso: integrar dados de amostras biológicas — como sangue, tecido e pelos — recolhidas em várias regiões do país, de modo a facilitar a identificação de surtos e a evolução de agentes patogénicos. Em caso de, por exemplo, um surto de gripe das aves, os investigadores poderão consultar o Bionabio para verificar onde há registos de amostras semelhantes, compreendendo melhor como o vírus evoluiu e agindo mais rapidamente para conter a doença.

“A infraestrutura física é importantíssima, mas tem de haver um nível de organização informacional, senão as amostras perdem muito do seu valor”, sublinhou Ricardo Dias, médico veterinário e investigador da USP.

De acordo com Anderson Fernandes de Brito, virologista e coordenador científico do ITpS, o projeto representa um salto de eficiência na resposta sanitária e ambiental: “Essa troca de informações vai permitir que o poder público e as entidades consigam dar uma resposta mais rápida, saber de onde vem e para onde vai uma determinada doença. Hoje, isso é possível, mas extremamente difícil”, explicou ao G1.

Atualmente, o Bionabio encontra-se na fase de captação de dados, e a meta é cadastrar mil espécies até ao final de 2025. O potencial é enorme: numa das oficinas técnicas de apresentação do projeto, cerca de cem instituições relataram possuir amostras de mais de 60 mil espécies.

