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Segundo os dados oficiais, o turismo português foi o que mais cresceu entre todos os turistas estrangeiros, sendo que nos primeiros dois meses do ano o número de portugueses que visitou o Brasil aumentou 29,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

A cidade mais procurada pelos portugueses foi o Rio de Janeiro, especialmente no Carnaval. Alemanha, Reino Unido e França são os que se seguem aos portugueses com maior aumento, respetivamente, de 17%, 14,5% e 8,6%.

Só na semana do carnaval, em fevereiro, “o país recebeu 300 mil visitantes estrangeiros, um crescimento de 17% em relação a 2025”, indicou a Embratur.

“O volume representa cerca de 30% de toda a movimentação internacional de um mês inteiro concentrada em apenas sete dias, e o Rio de Janeiro é um dos estados chave para essa marca“, segundo a agência brasileira.

A receita gerada pelos turistas internacionais durante o Carnaval de 2026 alcançou quase 186 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de euros, em todo o Brasil.

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