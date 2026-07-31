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O Município de Bragança alterou o local previsto para a observação do eclipse solar de 12 de agosto, devido ao elevado risco de incêndio rural previsto para a região. A decisão foi anunciada esta sexta-feira e implica que o fenómeno deixe de ser observado na sua totalidade, passando a atingir cerca de 99% de cobertura no novo local.

Inicialmente, o evento estava previsto para a zona entre Rio de Onor e Guadramil, um dos poucos locais em Portugal onde seria possível assistir ao eclipse total do Sol. No entanto, a autarquia explica que a realização da iniciativa sempre esteve dependente da evolução das condições de segurança.

Segundo o Município, a avaliação efetuada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), aponta para níveis de perigo de incêndio rural "Muito Elevado" ou "Máximo" no dia do fenómeno, agravados pelas temperaturas elevadas previstas para a região.

Perante este cenário, o evento será transferido para o Aeródromo Municipal de Bragança, uma localização considerada mais segura para acolher os milhares de visitantes esperados.

A autarquia justifica que a decisão pretende evitar a concentração de pessoas em áreas florestais de elevado risco e garantir que os meios de proteção civil permanecem disponíveis para responder a eventuais ocorrências.

Apesar da mudança, o Município assegura que o novo espaço continua a oferecer condições privilegiadas para acompanhar o fenómeno astronómico, permitindo observar cerca de 99% do eclipse, muito próximo da totalidade que seria visível no local inicialmente escolhido.

O eclipse solar de 12 de agosto é um dos acontecimentos astronómicos mais aguardados do ano e deverá atrair milhares de pessoas ao nordeste transmontano, uma das regiões europeias com melhores condições para observar o fenómeno.

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