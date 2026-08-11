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De acordo com a Câmara Municipal de Braga, a reconversão da Antiga Fábrica Confiança numa residência para estudantes constitui um investimento superior a 29 milhões de euros.

Num comunicado publicado no site da autarquia, o executivo afirma que a residência destina-se, preferencialmente, a estudantes deslocados do Campus de Gualtar e a bolseiros.

No caso dos alunos com bolsa de estudos, as mensalidades vão variar entre os 94 euros em quartos duplos e os 150 euros em quarto individuais. Já os não bolseiros vão pagar 163 euros num quarto duplo e 213 euros num quarto individual. As mensalidades incluem despesas de água, gás e internet.

“A Confiança permite-nos criar uma alternativa pública de qualidade para centenas de estudantes a preços verdadeiramente acessíveis”, disse o presidente da Câmara, João Rodrigues, numa visita à residência. “O impacto vai muito além do universo universitário: ao acolhermos aqui 786 estudantes que antes dependiam do mercado privado, estamos a libertar apartamentos na cidade e a aumentar a oferta de habitação para as famílias de Braga”.

O Município de Braga garantiu que manter a relação do edifício com a história industrial da cidade foi um objetivo. Para isso, foi recuperada a cor do edifício e elementos arquitetónico históricos.

“Não quisemos apagar a Confiança, quisemos dar-lhe uma nova vida ao serviço das novas gerações. Este edifício mantém a sua alma e a sua memória industrial, mas passa agora a preparar o futuro de Braga através do conhecimento e do acesso à habitação”, afirmou João Rodrigues.

A reconversão da antiga fábrica numa residência foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

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