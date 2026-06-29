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A resolução dos acordos de colaboração foi aprovada por todas as forças representadas no executivo, com exceção do movimento Amar e Servir Braga (ASB), que se absteve.

O presidente da autarquia, João Rodrigues, justificou a decisão com o aumento do número de acidentes e com o "constante desrespeito" pelas normas de utilização das trotinetas. Segundo o autarca, este ano já foram registados mais de 40 acidentes com trotinetas e velocípedes, sobretudo envolvendo trotinetas e jovens com menos de 18 anos.

João Rodrigues acrescentou que o número de trotinetas partilhadas aumentou de 100, quando o sistema foi implementado há oito anos, para quase 600 atualmente. As viagens também cresceram, passando de 32 mil em 2023 para 63 mil em 2024 e 144 mil no ano passado.

A proposta aprovada refere ainda perturbações à segurança rodoviária e pedonal, degradação dos espaços públicos municipais e a inexistência de regulamentação específica que assegure a compatibilidade da atividade com o interesse público.

Findo o prazo de 60 dias, o município poderá proceder à remoção coerciva das trotinetas, imputando os custos às empresas. Segundo o presidente da câmara, a resolução dos contratos não terá qualquer custo para o município.