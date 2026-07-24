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De acordo com um comunicado da ULS Braga, foram realizadas 2.439 visitas para proporcionar “cuidados hospitalares diferenciados no conforto e segurança da casa de cada pessoa”.

Os profissionais percorreram cerca de 36 mil quilómetros durante um ano nos concelhos de Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Verde e Terras de Bouro.

Para a ULS Braga, a Unidade de Hospitalização Domiciliária é uma “resposta inovadora e segura” que permitiu evitar deslocações ao hospital e promover recuperações mais próximas das famílias e dos ambiente dos utentes. Além disto, assumiu “um percurso marcado pela proximidade, pela humanização dos cuidados e por resultados muito positivos”.

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