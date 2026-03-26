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O programa “Botija Solidária” é relançado esta quinta-feira em todo o território nacional, com o objetivo de reforçar o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade económica na aquisição de botijas de gás. A iniciativa será operacionalizada através das juntas de freguesia aderentes.

Que programa é este?

Criado em 2022, ainda sob a designação “Bilha Solidária”, o programa teve como principal objetivo mitigar os efeitos da subida dos preços da energia nos orçamentos familiares, na sequência da guerra na Ucrânia. Desde então, a medida tem-se mantido em vigor, embora com algumas críticas quanto à sua eficácia.

Qual o desconto e durante quanto tempo?

No passado dia 18, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou o aumento da comparticipação para 25 euros por botija de gás durante os próximos três meses. A decisão foi apresentada no debate quinzenal na Assembleia da República e surge no contexto do impacto da guerra no Médio Oriente nos preços da energia.

Na mesma intervenção, o chefe do Governo indicou que o Conselho de Ministros iria aprovar um conjunto de medidas adicionais, incluindo mecanismos de limitação de preços em situações de crise energética e reforço da proteção dos consumidores mais vulneráveis, assegurando o fornecimento mínimo de energia.

“É com este espírito que anuncio aqui a decisão que tomámos de, em primeiro lugar, aumentar a comparticipação para 25 euros na botija de gás solidária para os próximos três meses”, afirmou Luís Montenegro.

Até agora, o apoio financeiro tinha sido fixado em 15 euros, depois de já ter estado nos 10 euros. Um despacho do Governo publicado em janeiro previa a manutenção desse valor ao longo do ano, com uma dotação máxima global de 2,065 milhões de euros.

Quem pode beneficiar deste apoio?

O acesso ao apoio continua a depender da verificação de elegibilidade, estando destinado a beneficiários de determinadas prestações sociais:

titulares da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);

agregados familiares com rendimentos anuais iguais ou inferiores a 6.272,64 euros;

complemento solidário para idosos;

rendimento social de inserção;

pensão social de invalidez;

complemento da prestação social para inclusão;

pensão social de velhice;

subsídio social de desemprego.

Como receber o reembolso?

Após a compra da botija de gás, os consumidores devem guardar a fatura — obrigatoriamente com número de contribuinte — e dirigir-se a uma junta ou união de freguesias aderente para solicitar o respetivo reembolso. O pagamento é feito em dinheiro, após validação dos documentos.

Cada pessoa pode receber apoio até duas botijas por mês (máximo de doze botijas por ano).

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