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A edição deste ano terá como cabeças de cartaz os músicos Vitor Kley, que atua no sábado, e Sylvinho Blau Blau, que sobe ao palco no domingo. O Palco Bossa contará ainda com uma programação contínua que inclui nomes como Rocho & Tere, Bloco Sardinha Imperial, Allan Massay, Pagode do Elias, Beto Black, Estevam e Bloco Secretinho, entre outros.

Além da música, o evento volta a apostar numa oferta diversificada, com mais de 120 expositores nas áreas da gastronomia, moda, decoração, design e lifestyle. Entre as novidades está a criação de um segundo foodcourt, reforçando a componente gastronómica, que inclui propostas de inspiração brasileira e portuguesa, desde açaí e brigadeiros a churrasco, sushi e comida baiana.

A vertente experiencial também será ampliada, com simuladores de corrida da Best Laps, área wellness, espaço infantil renovado e uma área VIP, além do Bossa Lounge, assinado pela MB WAY.

Criado em 2018 por Fabi Barcellos, o Bossa Market afirma-se como uma plataforma de promoção da cultura e do empreendedorismo brasileiro em Portugal. Na edição de 2025, o evento recebeu mais de 12 mil visitantes num único fim de semana. Em 2026, estreia ainda uma edição “pocket” no Porto, marcada para julho, no WOW.

Os bilhetes para a edição do Estoril já estão disponíveis em pré-venda através da Blueticket.