A instalação representa a casa de banho aparentemente entupida, com fezes falsas e papel higiénico onde surge a imagem do líder do partido, André Ventura. A obra foi partilhada pelo próprio artista nas redes sociais, acompanhada da legenda “A limpeza de Portugal começa aqui”.

Na publicação, Bordalo II acrescenta um longo texto de cariz satírico e crítico, no qual recorre à inversão do discurso político habitualmente associado ao Chega, dirigindo-o ao próprio partido e aos seus dirigentes. O texto utiliza linguagem provocatória e alusões diretas a temas como imigração, criminalidade, uso de fundos públicos e funcionamento das instituições democráticas.

A intervenção acontece num espaço simbólico da cidade, frequentemente associado a debates sobre imigração, diversidade cultural e políticas de integração, temas recorrentes no discurso político do Chega.

Conhecido internacionalmente pelas suas obras de crítica social feitas a partir de lixo e objetos descartados, Bordalo II tem recorrido com frequência à arte urbana como forma de comentário político e social, abordando temas como consumismo, poder, ambiente e extremismos.

