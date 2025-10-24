Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nesta quinta-feira, 23 de outubro, o artista Bordalo II colocou nas redes sociais a mais recente obra. Apelidada de Governmental Advisory - Explicit Content (Aviso governamental - Conteúdo explícito, em tradução livre), a peça foi pintada e colada numa carrinha branca que depois passou à frente da residência oficial do presidente dos EUA, Donald Trump.

Segundo o autor, revela o Expresso, a obra representa uma crítica que pode remeter para as várias polémicas associadas a Donald Trump, desde as acusações de assédio sexual aos Ficheiros Epstein.

O artista português não foi o único a deixar uma provocação sobre a relação de Donald Trump e Epstein. Enquanto Donald Trump discursava na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, surgia no National Mall, em Washington DC, uma escultura de quase quatro metros que representava dois homens a brincar, sorrindo amplamente e de mãos dadas, cada um com um pé levantado em gesto de alegria.

Juntamente com a galeria de arte Street Art Globe, Bordalo II também deixou espalhados em vários pontos de uma cidade norte-americana um sinal que diz Wrong Way (direção errada, em tradução livre). Na legenda da publicação pode ler-se a pergunta "Para onde estamos a ir?".