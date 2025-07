O Governo vai avançar com duas medidas com impacto orçamental significativo: um suplemento extraordinário para pensionistas, a pagar em setembro, e uma redução progressiva do IRC até 2028. Segundo o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o custo total das medidas será de cerca de 700 milhões de euros — 400 milhões para o apoio aos pensionistas e 300 milhões com a descida do IRC.

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, reage à divulgação das Contas Nacionais do Instituto Nacional de Estatística, relativas ao 4º trimestre de 2024. lISBOA, 26 de março de 2025. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa