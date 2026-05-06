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Segundo o JN, a cantora sentiu fortes dores abdominais nos últimos dias e acabou por procurar ajuda médica, tendo sido sujeita a uma intervenção cirúrgica de urgência. Está internada desde 30 de abril.

O estado de saúde de Bonnie Tyler é considerado estável, mas exige vigilância permanente e cuidados ao nível da alimentação, movimentação e cicatrização, avança a mesma publicação

A artista reside há vários anos em Albufeira.

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