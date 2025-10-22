Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Cerca de meia centena de bombeiros voluntários de todo o país manifestaram-se esta quarta-feira em Lisboa para exigir melhores condições laborais e reconhecimento por parte do Governo. O protesto começou na Praça do Comércio e terminou em frente à Assembleia da República, onde os participantes deixaram claro o seu descontentamento.

“Estamos completamente esquecidos e abandonados pelo Governo”, afirmou Fernando Bento, do grupo "Bombeiros de Portugal — juntos somos mais fortes", organizador da iniciativa, à Agência Lusa.

Entre as principais reivindicações estão a criação de uma carreira, o aumento dos salários, a atribuição de subsídios de risco e de desgaste rápido, a reforma aos 60 anos e mais apoios às associações humanitárias. Os bombeiros recordaram ainda que muitos trabalham em condições precárias, com “botas rotas” e, em alguns casos, recebendo apenas “uma sandes” durante os turnos.

Segundo os manifestantes, há cerca de 30 mil bombeiros voluntários no país, metade dos quais também exerce funções como profissionais. As horas de voluntariado não são remuneradas, à exceção do período de incêndios, em que recebem cerca de 3,12 euros por hora.