Segundo o The Guardian, a biblioteca, que contém cerca de 4.000 livros de literatura, história e obras gerais, incluindo edições raras sobre a história siciliana anteriores a 1830, estava em risco extremo após o deslizamento ocorrido em janeiro. O desastre arrancou uma encosta inteira da cidade, criando um fosso de quatro quilómetros, deixando parte do edifício literalmente suspensa no ar. Entre os volumes mais valiosos encontra-se um livro do século XVI.

A operação de salvamento começou na segunda-feira seguinte ao deslizamento e foi precedida por um estudo detalhado das plantas e fotografias interiores da biblioteca, para localizar com precisão os livros. Os bombeiros perfuraram a parede de um edifício adjacente e, entrando por alguns minutos de cada vez, amarraram as estantes e puxaram-nas para trás para alcançar os volumes em perigo.

Até agora, 350 volumes já foram recuperados, embora muitos permaneçam no rés-do-chão, considerado a zona mais arriscada do edifício.

Para monitorizar o estado da biblioteca, foi utilizado um drone que transmitia imagens aéreas em tempo real para um monitor no solo, enquanto sensores laser detetavam qualquer movimento na secção suspensa sobre o abismo. Um dispositivo adicional monitorizava vibrações e deslocamentos subtis da inclinação do edifício, garantindo que a operação decorresse com segurança máxima.

O deslizamento começou a 25 de janeiro, quando o terreno começou a ceder, abrindo fissuras no alcatrão e destruindo edifícios. Alguns colapsaram posteriormente, juntamente com um troço de estrada. Mais de 1.600 pessoas foram retiradas da cidade devido ao risco iminente.

Os responsáveis ponderam agora a utilização de robôs para aceder aos livros ainda inacessíveis, mas nenhum equipamento adequado se encontra disponível em Niscemi.

Os geólogos que colaboram com os bombeiros preveem que a frente do deslizamento ainda poderá recuar mais 10 a 15 metros, arrastando consigo outros edifícios, incluindo a biblioteca.

