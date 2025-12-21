Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O bombeiro de 35 anos detido em agosto por violência doméstica em Machico, na Madeira, foi esta semana colocado em liberdade após a vítima ter perdoado o agressor, segundo avança o Diário de Notícias da Madeira.

O homem tinha inicialmente ficado em prisão preventiva, passando posteriormente para vigilância eletrónica, mas encontra-se agora livre sob a condição de frequentar um curso de prevenção do alcoolismo e de violência doméstica.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

No tribunal, a vítima declarou ter perdoado o arguido e descreveu o incidente como um “ato isolado”, afirmando que não estavam juntos como casal devido às medidas de coação impostas. A mulher reforçou ainda que antes daquele episódio não tinha experienciado violência por parte do homem, nem contra si nem contra o filho do casal.

O caso remonta à madrugada de 24 de agosto de 2025, quando o arguido terá agredido a mulher na presença do filho, na sua residência em Água de Pena. As imagens captadas por câmaras de videovigilância foram amplamente divulgadas, provocando indignação pública. A vítima recebeu assistência hospitalar e proteção policial após o episódio.

Desde outubro, o arguido cumpria a medida de coação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, que agora foi substituída pela liberdade condicionada à participação nos cursos indicados.

