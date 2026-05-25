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De acordo com a agência de notícias estatal libanesa, NNA, os ataques israelitas no sul atingiram dois carros e uma mota perto da cidade de Jarmaq, especificamente em estradas que ligam a cidade a Kfar Remen e Jardali. Outras três pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque aéreo contra um edifício em Al-Doueir e durante a tarde quatro pessoas morreram e três ficaram feridas num ataque aéreo israelita ao cemitério de Kfar Remen, segundo a mesma fonte.

As forças israelitas, adianta, bombardearam Kfar, no distrito de Bint Yebeil, destruíram um edifício comercial na estrada Habush-Nabatiye tendo ainda realizado intensos bombardeamentos nas cidades de Frun, Hadatha, Tulén, Safad al-Batij, Al-Yamiya, Aita al-Jabal e Haris.

O porta-voz do exército israelita em árabe, Avichai Adrai, emitiu na manhã desta segunda-feira ordens de evacuação para dez cidades do sul do Líbano — Kfar Remen, Nabatiye al-Tahta, Al-Luiza, Sajd, Ain Qana, Haruf, Zibdin, Al-Doueir, Adshit al-Shaqif e Majdun — em antecipação de bombardeamentos contra alegados membros do movimento islamita Hezbollah, aliado do Irão.

“Considerando as violações do acordo de cessar-fogo por parte do grupo terrorista Hezbollah, o exército vê-se obrigado a agir com firmeza contra ele”, afirmou Adrai. “Qualquer pessoa próxima de elementos do Hezbollah, das suas instalações e equipamentos de combate está a colocar a sua vida em risco”, concluiu.

O exército reportou posteriormente uma onda de ataques aéreos contra alvos do Hezbollah em Tiro e noutras zonas do sul, em retaliação aos recentes ataques com drones realizados pela milícia xiita libanesa. As últimas hostilidades em grande escala eclodiram a 2 de março, quando o Hezbollah lançou rockets contra Israel em resposta ao assassinato do Líder Supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, na ofensiva lançada a 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o país asiático.

As forças israelitas desencadearam desde então uma nova ofensiva em grande escala e uma invasão terrestre do Líbano, com quase 3.200 mortes, de acordo com as autoridades locais. As partes tinham acordado um cessar-fogo em novembro de 2024, após treze meses de combates que se seguiram aos ataques de 7 de outubro de 2023 do movimento pró-iraniano Hamas contra Israel.

Desde então, as duas partes têm continuado a trocar ataques e Israel manteve uma presença militar em vários locais, alegando estar a agir contra o Hezbollah, apesar de protestos do governo libanês contra estas ações. Também esta segunda-feira, as forças israelitas anunciaram ataques ao Vale do Bekaa (leste), uma das áreas menos afetadas desde o cessar-fogo entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, respondeu a uma publicação no X da Presidência libanesa, afirmando que as “atividades” de Israel no sul do Líbano visam apenas proteger os seus cidadãos dos ataques do Hezbollah e desmantelar o reinado de terror do grupo na região.

“Este é o resultado do completo incumprimento dos compromissos do Governo libanês”, conclui a publicação de Saar. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou esta segunda-feira o aumento da intensidade da ofensiva militar no Líbano contra o grupo xiita Hezbollah, numa fase em que os Estados Unidos tentam concluir um acordo de paz entre os dois países.

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