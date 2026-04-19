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Milhares de habitantes foram retirados este domingo de uma zona residencial no norte de Paris, depois de ter sido encontrada uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial no subúrbio de Colombes, diz a BBC.

A operação obrigou as autoridades francesas a mobilizar um vasto dispositivo de segurança e a retirar temporariamente os residentes das suas casas, numa intervenção considerada de elevado risco.

Os moradores que viviam num raio de 450 metros do local onde o engenho foi descoberto foram instruídos pela polícia a abandonar as suas habitações. A medida surgiu no âmbito de uma operação de desativação cuidadosamente planeada pelas autoridades francesas, após a descoberta do artefacto durante obras de construção na Rue des Champarons, no mês passado.

O dispositivo foi inicialmente isolado e coberto com areia, enquanto se preparavam as condições necessárias para a sua remoção em segurança. No entanto, a primeira tentativa de retirar o detonador da bomba falhou, levando as autoridades a optar por uma solução mais drástica: a destruição do engenho através de uma explosão controlada no próprio local.

A detonação controlada ocorreu às 15h20, tendo o perímetro de segurança sido progressivamente desativado e os residentes autorizados a regressar às suas casas pouco depois das 16h00.

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