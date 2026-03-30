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Os vales serão atribuídos automaticamente aos condutores mais ativos na plataforma, com prioridade para quem completar mais de 250 km ou realizar o maior número de viagens durante o período. O saldo de 25 € é aplicado diretamente ao abastecimento selecionado na aplicação Ryd, bastando inserir o código promocional fornecido pela Bolt.

Esta medida junta-se a benefícios permanentes oferecidos a todos os motoristas TVDE: através da parceria com a Ryd, todos os condutores da Bolt têm direito a descontos de até 0,15 € por litro, que podem ser acumulados com os vales de combustível.

“Na Bolt, procuramos formas de apoiar quem colabora com a nossa plataforma. Esta iniciativa é mais um passo nessa direção. Sentimo-nos também encorajados pela transformação da frota TVDE em Portugal: com 43% dos veículos já elétricos, temos cada vez menos motoristas expostos à volatilidade dos preços dos combustíveis”, afirmou Mário de Morais, Diretor-Geral da Bolt Portugal.

A empresa reforça que incentiva os motoristas a organizarem os horários e a fazerem pausas regulares, lembrando que esta iniciativa surge num momento em que o aumento dos preços dos combustíveis continua a pressionar os custos operacionais do setor de transporte privado em Portugal.