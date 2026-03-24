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A Bolt realizou, ao longo deste mês, sessões de formação em defesa pessoal dirigidas a motoristas TVDE, com o objetivo de aumentar a sua preparação para lidar com situações inesperadas durante o exercício da atividade. A iniciativa integra o investimento da plataforma europeia de mobilidade na segurança e no apoio à sua comunidade de motoristas parceiros.

As formações decorreram em Lisboa e no Porto, em parceria com as academias Five Elements Lisbon e Gracie Barra Boavista, respetivamente. Com uma duração de três horas, as sessões combinaram componente teórica e prática, focando-se em técnicas de defesa pessoal aplicáveis ao contexto diário dos motoristas.

Os participantes foram preparados para cenários que podem ocorrer tanto na via pública como no interior dos veículos, com o objetivo de reforçar a sua capacidade de resposta perante situações de risco, aumentando a confiança e a segurança no desempenho das suas funções.

“A melhor forma de garantir a segurança é através da prevenção e da preparação”, afirmou Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal, sublinhando que a empresa pretende que motoristas e utilizadores se sintam apoiados no dia a dia.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Bolt centradas na segurança, procurando contribuir para um setor de mobilidade mais preparado, responsável e seguro.

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