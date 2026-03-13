Flávio Bolsonaro indicou que o pai “acordou com calafrios e vomitou bastante”, acrescentando que as informações eram ainda preliminares. A transferência foi entretanto confirmada pela Polícia Militar, responsável pela vigilância do estabelecimento prisional, que adiantou que a equipa médica prestará esclarecimentos adicionais.

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de saúde relacionados com o ataque à faca de que foi vítima durante a campanha presidencial desse ano, quando sofreu ferimentos graves no abdómen. Desde então, foi submetido a várias cirurgias e internamentos hospitalares para tratar complicações decorrentes dessa agressão.

Esta é a primeira saída do ex-presidente do Complexo Penitenciário da Papuda desde que iniciou o cumprimento da pena, a 15 de janeiro. A última hospitalização ocorreu no final de 2025, quando se encontrava detido numa cela especial da Polícia Federal, período durante o qual foi submetido a quatro cirurgias.

O mais recente episódio de indisposição surgiu poucas horas depois de o Supremo Tribunal Federal ter anulado a autorização concedida a um assessor do Presidente dos Estados Unidos para visitar Bolsonaro, após alertas do Governo brasileiro para uma eventual interferência estrangeira.

Bolsonaro começou a cumprir pena efetiva de 27 anos e três meses em novembro de 2025, na sequência da condenação por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O processo judicial está relacionado com os acontecimentos que culminaram nos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, após a vitória eleitoral de Lula da Silva.