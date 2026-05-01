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A cirurgia estava prevista para as 10h00 (14h00 de Portugal), depois de realizados todos os exames preparatórios.

"Que Deus abençoe o nosso dia, amados! Já estamos a caminho do hospital", escreveu nas redes sociais a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, logo pelas 6h00.

A operação ao manguito rotador, um conjunto de quatro músculos e respectivos tendões que estabilizam o ombro e permitem movimentos como levantar e rodar o braço, tornou-se necessária devido a uma queda, em Janeiro, na prisão.

No caso de Jair Bolsonaro, o relatório médico aponta uma "lesão traumática de alto grau, com falha no tratamento conservador". O ex-presidente queixava-se de tonturas, dores noturnas e incapacidade funcional no ombro direito. O exame físico e a ressonância magnética confirmaram a lesão.

Uma operação deste género pode durar entre uma a três horas, dependendo do tipo de procedimento e da extensão da lesão. A recuperação é a parte mais longa, cerca de um ano, e implica fisioterapia.