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Bolsonaro deixou a unidade de cuidados intensivos do Hospital DF Star, em Brasília, este noite, após ser diagnosticado com um quadro agudo de broncopneumonia bacteriana bilateral, avançou o cardiologista Brasil Caiado, um dos médicos que atendem o antigo governante naquele hospital particular.

De acordo com o médico, citado pelo CM Jornal, a franca evolução do quadro de saúde de Bolsonaro nas últimas 24 horas permitiu antecipar a saída dele para um quarto no mesmo hospital, onde vai continuar o tratamento.

De recordar que ainda hoje o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deu parecer favorável à concessão do benefício da prisão domiciliária. Outros 14 pedidos de domiciliária tinham sido rejeitados por Gonet desde novembro do ano passado, e a decisão final agora está com o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que julgou e condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de cadeia por tentativa de golpe de Estado e supervisiona o cumprimento da pena.

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