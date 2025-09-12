Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Fundo de Emergência Social (FES) destina-se a qualquer estudante da Universidade de Lisboa inscrito numa licenciatura. As candidaturas decorrem até dia 15 de setembro, através da plataforma online da AAUL, sendo necessário preencher o formulário e entregar a documentação exigida no regulamento.

Um apoio que responde a dificuldades reais

Para a Direção-Geral da AAUL, este projeto é uma resposta direta às necessidades sentidas pelos estudantes. Lembra que se vive um "momento em que o custo médio de um quarto na capital é de 500 euros" e que "Portugal é o segundo país da Europa em que as contribuições familiares têm maior peso no orçamento do estudante", assim, "o Fundo de Emergência Social surge como uma resposta concreta na mitigação de desigualdades entre jovens portugueses”, lê-se no comunicado da associação às redações.

Com o lançamento do FES, a AAUL dá um passo importante na criação de mecanismos de proteção que garantem a permanência de estudantes em risco no Ensino Superior. Mais do que um apoio financeiro, trata-se de um investimento na igualdade de oportunidades e no futuro da comunidade académica da Universidade de Lisboa.

Esta é uma iniciativa pioneira que pretende combater a exclusão social entre os estudantes do Ensino Superior e conta com o apoio da Fidelidade, da Deloitte e da Junta de Freguesia de Alvalade.

Afonso Arnaldo, Partner da Deloitte e Líder de Corporate Responsibility & Sustainability, sublinhou que ao apoiar o Fundo Social da AAUL está a reforçar o compromisso da empresa com o futuro dos jovens talentos, através da capacitação e da educação, que são pilares de atuação da consultora.

Como o 24notícias divulgou, o cenário do ensino superior em Portugal enfrenta desafios estruturais. Em 2025, o número de estudantes colocados na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso foi de quase 44 mil alunos, segundo dados disponibilizados pela DGES, o que representa uma diminuição de 12,1% em relação ao ano anterior.

A cerimónia oficial de apresentação do Fundo, bem como a entrega das bolsas aos estudantes galardoados, terá lugar no dia 6 de outubro, pelas 17h00, no Pavilhão de Portugal.