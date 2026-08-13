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De acordo com o Jornal de Notícias, os alunos vão precisar apenas de comprovar que pediram um lugar numa residência universitária, mas que não conseguiram vaga.

O novo Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, que já está publicado em Diário da República, determina que os apoios ao alojamento privado serão de 500 euros em Lisboa, 488 em Cascais e de 419 euros em Almada e no Porto. O valor será de 338 euros em Coimbra, 315 em Leiria e de 340 euros em Braga. Já no fim da tabela, estão Mirandela (260 euros), Bragança (267 euros) e Melgaço (268 euros).

Além das propinas e do alojamento, o custo de vida passa também a contar para o cálculo das bolsas. O valor de referência é de 212 euros mensais em Lisboa, 209 em Cascais, 202 em Oeiras, 192 no Porto e 172 euros em Coimbra.

Para os alunos não bolseiros, vai manter-se o complemento de alojamento aplicado no ano letivo passada, com o limite máximo correspondente a 50% dos valores previstos para os bolseiros.