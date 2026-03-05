Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criada em 2018 em homenagem à atriz e encenadora Amélia Rey Colaço, a bolsa procura incentivar a renovação do teatro português, promovendo novas dramaturgias, ampliando públicos e dando visibilidade a artistas emergentes. O valor da bolsa é de 25.000€ e inclui o acesso a três residências artísticas em Guimarães, Montemor-o-Novo e Viseu, entre novembro de 2026 e março de 2027.

O projeto vencedor será apresentado no Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a 9 de junho de 2027, e seguirá para os restantes teatros parceiros da iniciativa. O júri é composto por diretores e programadores dos teatros envolvidos, incluindo Pedro Penim e Sofia Campos (Teatro Nacional D. Maria II), Pedro Barreiro e Patrícia Carvalho (O Espaço do Tempo), Bruno dos Reis e Marta Silva (Oficina / Centro Cultural Vila Flor) e António M. Cabrita e Maria João Rochete (Teatro Viriato).

O anúncio do projeto vencedor será feito a 27 de maio de 2026, data da estreia do espetáculo TOSHiiB4, de Luísa Guerra, vencedor da edição anterior. Ao longo de oito anos, a bolsa já apoiou sete produções, entre as quais Parlamento Elefante (2018), Aurora Negra (2019), Ainda estou aqui (2020), Another Rose e As Três Irmãs (2022), POPULAR (2023), Corre, bebé! (2024) e TOSHiiB4 (2025).

