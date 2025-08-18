Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com os institutos Ipsos e Captura, citados pela Agência Lusa / Expresso, o senador de centro-direita Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão (PDC), lidera a contagem rápida com 31,3% a 31,6% dos votos. Em segundo lugar surge o ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga, da Aliança Livre, com 27,1% a 27,3%.

O empresário opositor Samuel Doria Medina ficou em terceiro e já reconheceu a derrota, declarando apoio a Rodrigo Paz: “Ao longo da campanha disse que, se não chegasse à segunda volta, apoiaria quem ficasse em primeiro lugar, desde que não fosse o MAS. Esse candidato é Rodrigo Paz e mantenho a minha palavra.”

Rodrigo Paz, de 57 anos, é considerado a grande surpresa eleitoral, depois de partir dos últimos lugares nas sondagens e terminar como o candidato mais votado nesta primeira volta. Vai agora enfrentar Quiroga na segunda volta marcada para 19 de outubro.

O Movimento ao Socialismo (MAS), no poder desde 2006 com Evo Morales e mais tarde com Luis Arce, sofreu uma derrota histórica. Arce desistiu de tentar a reeleição e Morales foi impedido pelo Tribunal Constitucional de se candidatar a um quarto mandato.

A tentativa do antigo presidente de regressar através do PAN-BOL acabou anulada pelo Tribunal Supremo Eleitoral, levando a protestos violentos em junho que resultaram em seis mortos.

O processo eleitoral de domingo, num país de cerca de 12 milhões de habitantes, definiu também a composição do Senado e da Câmara dos Deputados, mas todas as atenções concentram-se agora na disputa presidencial que, pela primeira vez em 20 anos, não terá a esquerda como protagonista.