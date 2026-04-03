Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à Rádio Renascença e ao Público, José Manuel Bolieiro reconheceu que, dada a atual administração americana e o contexto internacional, “não seja propriamente o momento mais oportuno para se falar sobre renegociações de acordos internacionais”. Contudo, sublinhou que, “assim que surgir essa oportunidade, é de justiça, adequado, face ao recrudescimento do valor geopolítico e geoestratégico dos Açores”.

O presidente açoriano recordou que, nos termos da Constituição, a região deve participar em negociações internacionais que a envolvam, e que dela devem também beneficiar os Açores.

“Os Açores têm vindo a ser cada vez mais relevantes enquanto território geopolítico e geoestratégico para o país, União Europeia e NATO”, afirmou, destacando a oportunidade de reforçar laços com os EUA e de valorizar a aportação norte-americana à região.

No quadro de reforço do investimento em segurança e defesa, Bolieiro defende que “uma parte significativa das infraestruturas deve ser realizada nos Açores” e que estas devem ter “qualidade essencial de duplo uso”, contribuindo também para a coesão social e territorial da região.

O Acordo das Lajes foi revisto pela última vez em 1995, altura em que caíram as contrapartidas financeiras de cerca de 40 milhões de dólares pagas pelos EUA pelo uso da infraestrutura militar. Em 2015, os norte-americanos reduziram a sua presença militar e civil na base, afetando significativamente o comércio local, o mercado de arrendamento e a economia da Praia da Vitória, onde a base está localizada.

Com a recente intervenção norte-americana no Médio Oriente, a Base das Lajes assume agora um papel geoestratégico reforçado, relançando a importância da região no contexto transatlântico e na segurança internacional.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.