Durante décadas, as Havaianas consolidaram-se como uma marca querida por todos no Brasil, quase sinónimo da própria identidade brasileira. No entanto, uma campanha recente transformou esta unanimidade em polémica, conta o El País.

O anúncio em questão apresenta a atriz Fernanda Torres, vencedora este ano de um Globo de Ouro, numa mensagem descontraída e positiva: “Não quero que comecem 2026 com o pé direito, mas com os dois pés. Vão com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”. Para muitos, um apelo motivacional inofensivo; para a extrema-direita bolsonarista, uma alegoria contra o “campo conservador”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, gravou um vídeo a deitar fora um par de Havaianas, justificando que a marca “pensava ser um símbolo nacional”, mas que se enganou. Outros políticos alinhados com o movimento, como Nikolas Ferreira, também expressaram indignação nas redes sociais.

Segundo O Globo, as ações da marca registaram perdas de 200 milhões de reais na Bolsa após a polémica com o anúncio.

