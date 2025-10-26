Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se este domingo para analisar as eleições autárquicas e as presidenciais, um dia depois de Mariana Mortágua ter anunciado que está indisponível para se recandidatar à liderança do partido.

O órgão máximo entre convenções tem na sua ordem de trabalhos "fazer o balanço" do resultado do BE nas autárquicas do passado dia 12, nas quais o partido ainda liderado por Mariana Mortágua não conseguiu inverter a tendência descendente das últimas eleições.

O BE passou de cinco vereadores e 94 deputados municipais para uma vereadora em Lisboa, eleita no âmbito da coligação que juntou bloquistas a PS, Livre e PAN, e um total de 17 deputados em câmaras e freguesias.

O resultado surgiu já depois de nas legislativas de maio o BE ter passado de cinco parlamentares para uma deputada única, registando o seu pior resultado de sempre em eleições deste tipo.

Este sábado, numa carta dirigida aos militantes, Mortágua anunciou que não está disponível para se recandidatar ao cargo que ocupa há dois anos, considerando que "depois do colapso da maioria absoluta do PS e com o reforço da direita e da extrema-direita era preciso encontrar outros caminhos", objetivo que "não foi cumprido".

"A direção por mim encabeçada foi incapaz de inverter a excessiva centralização da estrutura do Bloco e gerar um novo impulso político e eleitoral. Bem sabemos das empenhadas campanhas de ódio dos nossos adversários, mas o certo é que não conseguimos neutralizá-las", justificou.

