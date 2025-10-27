Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Björn Andrésen, ator sueco que ficou conhecido pelo papel de Tadzio em Morte em Veneza, de Luchino Visconti, morreu aos 70 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Segundo o The Guardian, a morte foi confirmada no domingo pelos realizadores Kristian Petri e Kristina Lindström, autores do documentário The Most Beautiful Boy in the World (2021), centrado na vida e nas cicatrizes deixadas pelo estrelato precoce do artista.

Nascido em Estocolmo em 1955, Andrésen teve uma infância marcada pela tragédia: a mãe suicidou-se quando ele tinha apenas dez anos e foi a avó quem o criou. Foi ela, segundo o próprio, quem o incentivou a entrar no mundo do espetáculo, movida pelo desejo de ter “uma celebridade na família”.

Aos 15 anos, Andrésen foi escolhido por Visconti para interpretar Tadzio, o jovem que desperta a obsessão de um compositor envelhecido em Morte em Veneza (1971), adaptação da novela de Thomas Mann. O realizador italiano apelidou-o publicamente de “o rapaz mais bonito do mundo” — expressão que se tornaria uma sombra constante na sua vida. Décadas depois, o ator confessaria que a experiência no filme o deixou profundamente marcado: “Senti-me como um animal exótico numa jaula”, disse ao The Guardian em 2003.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, participou em cerca de trinta filmes e séries, quase todos produzidos na Suécia. Descrevia o seu percurso como “caótico” e dizia viver sob o peso do personagem que o tornou famoso: “A minha carreira começou no topo e foi descendo. Foi uma viagem solitária.”

Nos últimos anos, parecia ter encontrado uma certa serenidade. O envelhecimento trouxe-lhe anonimato e distância do mito. Em 2019, participou em Midsommar, de Ari Aster, interpretando um idoso que se sacrifica num ritual pagão — papel que o próprio descreveu com humor: “Ser morto num filme de terror é o sonho de qualquer rapaz.”

