Os bispos espanhóis decidiram recorrer ao universo digital para tentar inverter a diminuição significativa dos casamentos pela Igreja no país, escreve o The Guardian.

Segundo os dados mais recentes citados pelo jornal britânico, menos de 18% dos casamentos realizados em Espanha em 2024 — 31.462 num total de 175.364 — tiveram lugar numa igreja. Em 2007, mais de 55% das uniões eram celebradas na Igreja Católica.

Perante esta quebra acentuada e num contexto de elevadas taxas de divórcio, a Igreja em Espanha tem vindo a promover diversas iniciativas destinadas a proteger e valorizar o sacramento do matrimónio. A mais recente campanha passa pelo lançamento de um videojogo intitulado "Level Up! A Two-player Game", concebido para explorar e explicar as qualidades consideradas essenciais para uma vida conjugal bem-sucedida.

O jogo, de estética retro e com o lema “El amor, la aventura más épica” (“O amor, a aventura mais épica”), acompanha um jovem casal, Fran e Elena, nas suas tarefas quotidianas. À medida que enfrentam desafios e situações do dia a dia, os jogadores acumulam prémios enquanto aprendem a importância de valores como a paciência, a generosidade, a modéstia, a integridade e a empatia.

O objetivo é colocar os participantes perante situações realistas — como problemas no trabalho, uma despedida de solteiro num resort ou a gestão da relação com uma ex-namorada — incentivando a reflexão sobre o compromisso matrimonial. O lançamento do jogo foi planeado para coincidir com o Dia dos Namorados.

A ideia partiu de estudantes da Universidade Pontifícia de Salamanca e foi posteriormente desenvolvida por um designer profissional de videojogos.

