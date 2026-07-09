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O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, enviou esta quinta-feira uma mensagem às comunidades da Vigararia de Almada-Caparica, manifestando preocupação com a falta de abastecimento de água que está a afetar numerosas famílias da região.

Na mensagem, o responsável diocesano afirma acompanhar a situação "com preocupação, mas também com esperança" e sublinha a proximidade às populações, recordando as visitas pastorais que realizou recentemente nas comunidades da vigararia.

D. Américo Aguiar pede, antes de mais, serenidade, lembrando que a água é "um dom de Deus, um bem essencial e insubstituível, um património de todos". Nesse sentido, apela à utilização responsável deste recurso, evitando desperdícios e seguindo as orientações das autoridades competentes, que, refere, estão empenhadas em resolver a situação "com a maior brevidade possível".

O bispo considera ainda que este não é o momento para procurar culpados ou alimentar divisões, defendendo que a prioridade deve ser unir esforços para minimizar os impactos da falta de água, resolver os problemas e apoiar as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente idosos, doentes, crianças e quem vive mais isolado ou enfrenta maiores dificuldades.

Na mensagem, D. Américo Aguiar manifesta confiança na capacidade de solidariedade da Diocese de Setúbal, afirmando estar convicto de que a comunidade saberá partilhar recursos e ajudar quem mais necessita.

O cardeal deixa também uma palavra de agradecimento aos profissionais envolvidos no restabelecimento do abastecimento de água, entre os quais técnicos, operacionais, trabalhadores das entidades gestoras, autarcas, agentes de proteção civil, forças de segurança e bombeiros, destacando a dedicação e o serviço prestado ao bem comum.

Dirigindo-se igualmente aos párocos, diáconos, consagrados e leigos, o bispo pede que permaneçam atentos às necessidades da população, para que ninguém se sinta abandonado durante este período.

A mensagem termina com um apelo à oração para que a situação seja ultrapassada rapidamente e com a invocação de Santa Maria da Graça, padroeira da Diocese de Setúbal, para que esta dificuldade possa ser transformada numa oportunidade de reforçar a fraternidade, a responsabilidade e o cuidado pela casa comum.

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