Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um porta-voz do ex-presidente norte-americano Bill Clinton negou hoje qualquer ligação do democrata à rede de tráfico infantil liderada por Jeffrey Epstein e acusou o atual presidente, Donald Trump, de tentar desviar atenções sobre o escândalo.

A divulgação, na sexta-feira, de cerca de 4.000 ficheiros pelo Departamento de Justiça, incluiu fotos de Epstein na companhia de celebridades como Michael Jackson, Mick Jagger e Bill Clinton. Muitos rostos e partes dos documentos, incluindo uma lista de 254 “massagistas” e 119 páginas de processos judiciais, foram censurados.

Angel Ureña, porta-voz de Clinton, criticou a Casa Branca por ter mantido os ficheiros em segredo durante meses e sugeriu que a divulgação tardia visava proteger interesses políticos: “Podem publicar todas as fotos que quiserem, mas isso não tem nada a ver com Bill Clinton”, afirmou, sublinhando que o ex-presidente cortou relações com Epstein antes de os seus crimes virem a público.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, também acusou o Departamento de Justiça de violar a lei, apontando que documentos essenciais foram omitidos ou censurados. Alguns republicanos, incluindo Thomas Massie, criticaram da mesma forma a divulgação parcial, lembrando que a legislação visava justamente evitar a censura.

Entre os novos documentos divulgados estão apresentações do grande júri e mensagens manuscritas com referências a jovens fornecidas a Epstein e à cúmplice Ghislaine Maxwell. Numa nota, é mencionada uma chamada do atual presidente Donald Trump, mas sem detalhes sobre o motivo.

Trump recusou-se a comentar o caso, mas a sua equipa divulgou uma imagem de Clinton em ligação a Epstein, parcialmente obscurecida. O antigo empresário e presidente afirma ter terminado relações com Epstein antes de as investigações serem iniciadas, apesar de ter apoiado publicamente a divulgação dos ficheiros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.