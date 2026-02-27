Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“As raparigas e mulheres cujas vidas Jeffrey Epstein destruiu merecem não só justiça, mas também cura”, disse Bill Clinton, segundo o texto preparado para leitura e publicado na rede X.

“Têm esperado tempo demais por ambas. Embora o meu breve conhecimento de Epstein tenha terminado anos antes de os seus crimes virem a público, e embora nunca tenha testemunhado, durante as nossas interações limitadas, qualquer indicação do que realmente se passava, estou aqui para oferecer o pouco que sei, de forma a que algo assim nunca volte a acontecer.”

Bill Clinton acrescentou ainda: “Sei o que vi e, mais importante, o que não vi. Sei o que fiz e, mais importante, o que não fiz. Não vi nada, e não fiz nada de errado.”

O ex-presidente adiantou que responderia frequentemente “não me recordo”, dada a quantidade de anos desde os contactos com Epstein, e alertou que isso poderia ser “insatisfatório” para os legisladores.

Bill Clinton criticou ainda a convocação da sua esposa, Hillary Clinton, para depor na sessão anterior, considerando que não foi “simplesmente correto”.

