O empresário, Xu Bo, fundador de uma grande empresa de videojogos, é descrito nas redes sociais como “o primeiro pai da China”.

De acordo com alguns órgãos de comunicação, ele e outros magnatas chineses recorrem a clínicas e agências nos EUA para organizar nascimentos, aproveitando leis que conferem cidadania automática às crianças. Muitas das crianças estão a ser criadas por amas e ainda não conhecem pessoalmente o pai.

O caso suscitou debate sobre questões éticas e legais da gestação de substituição, tanto na China, onde é proibida, como nos Estados Unidos, onde legisladores ponderam restrições ao acesso de estrangeiros a este tipo de serviço.

A empresa de Xu confirmou que ele tem pouco mais de 100 filhos através de barrigas de aluguer, rejeitando relatos exagerados de até 300 crianças.