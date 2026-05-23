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Em comunicado, a associação critica, em particular, a proposta de tornar obrigatório o uso de capacete e de vestuário refletor para utilizadores de bicicletas com assistência elétrica, argumentando que tal transfere a responsabilidade do risco rodoviário dos condutores de veículos motorizados para os utilizadores de bicicleta.

A MUBi refere que, segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária relativos aos anos de 2020, 2021 e 2022, 73% das vítimas mortais em bicicleta e trotinete, em casos com circunstâncias conhecidas, resultaram de colisões com veículos motorizados. Entre essas colisões, 84% envolveram automóveis ligeiros de passageiros ou de mercadorias.

A associação defende que as abordagens de “Safe System” tratam o risco rodoviário de forma sistémica, apostando no desenho das infra-estruturas, na redução de velocidades e no comportamento dos condutores, em vez de colocarem o ónus sobre os utilizadores mais vulneráveis.

No comunicado, a MUBi alerta ainda que políticas que transferem a responsabilidade da segurança para ciclistas podem conduzir a uma redução da utilização da bicicleta. A associação aponta exemplos da Austrália e da Nova Zelândia, onde a obrigatoriedade do capacete terá provocado quedas significativas na utilização deste meio de transporte, sobretudo entre os mais jovens.

A associação considera também que a proposta do PSD poderá comprometer a viabilidade operacional dos sistemas públicos de bicicletas partilhadas em Portugal, como o sistema GIRA, em Lisboa. Segundo a MUBi, a experiência internacional demonstra impactos negativos da obrigatoriedade do capacete na utilização destes sistemas.

Sobre as bicicletas elétricas, a associação sustenta que o argumento de maior risco associado à velocidade não tem fundamento, lembrando que o auxílio à pedalagem está legalmente limitado aos 25 quilómetros por hora. A partir dessa velocidade, acrescenta, a propulsão depende exclusivamente da força muscular do utilizador.

A MUBi defende ainda a criação de um enquadramento regulamentar próprio para trotinetes elétricas e outros meios análogos, os chamados “Personal Light Electric Vehicles” (PLEVs), distinto da categoria de velocípedes.

A associação afirma que as propostas do PSD “não encontram paralelo” nos países europeus com melhores índices de segurança rodoviária e maior utilização da bicicleta, apontando que esses países têm apostado na redução do tráfego automóvel, na diminuição das velocidades em meio urbano e no investimento em infra-estruturas seguras.

No comunicado, a MUBi alerta que a adopção das medidas propostas poderá ter como consequências diretas a redução do uso da bicicleta, o aumento da dependência do automóvel e um retrocesso nos indicadores ambientais e de saúde pública.

Entre as medidas defendidas pela associação para uma reforma do Código da Estrada estão a redução do risco para todos os utilizadores do espaço público, a clarificação do princípio da responsabilidade proporcional entre utilizadores da via e a criação de um limite padrão de 30 quilómetros por hora em meio urbano.

A MUBi apela ao PSD para retirar a proposta e associar-se a uma reflexão mais ampla sobre a reforma do Código da Estrada, anunciada pelo ministro da Administração Interna, defendendo que a revisão da legislação deve assentar em evidência científica, boas práticas internacionais e envolver a sociedade civil e especialistas.

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