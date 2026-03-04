Segundo o acordo, a GSK manterá a titularidade das autorizações de introdução no mercado, enquanto a Bial atuará como representante local, garantindo a promoção e a distribuição dos produtos no país. Esta parceria evolui uma colaboração histórica que já contemplava os primeiros três medicamentos do portfólio.

O CEO da Bial, António Portela, destacou que o acordo reforça o compromisso da empresa com os pacientes respiratórios e fortalece a presença da Bial no mercado nacional: “Portugal é um mercado de extrema relevância e a área respiratória vai assumir um papel central na nossa estratégia de crescimento. Queremos continuar a ser um parceiro de referência para os profissionais de saúde e ajudar os doentes a viver com melhor qualidade de vida”.

Por sua vez, Jeroen van der Lans, diretor-geral da GSK Portugal, afirmou que a transação representa “uma transição natural” e consolida a parceria histórica com a Bial, enquanto a GSK mantém o foco nas áreas de Specialty, Oncologia e Vacinas.

A Autoridade da Concorrência aprovou a transação em 4 de fevereiro de 2026, sem levantar objeções à operação.