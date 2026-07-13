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Os factos em causa remontam a 19 de fevereiro de 2026, data em que ocorreram confrontos violentos junto ao Estádio de Alvalade, em Lisboa, antes de um jogo de futsal entre Sporting e Benfica. Nessa altura, a PSP deteve inicialmente 124 adeptos dos dois clubes (63 ligados ao Benfica e 61 ao Sporting), que acabaram por ser libertados no dia seguinte.

Com o avançar da investigação, apurou-se que alguns desses indivíduos, entretanto libertados, tinham tido uma conduta especialmente grave, o que levou às dez detenções agora concretizadas. Durante a operação, que incluiu o cumprimento de 11 mandados de busca domiciliária, a PSP apreendeu engenhos pirotécnicos, cintos, um martelo, paus, pedras, ferros e uma arma branca, além de material destinado à ocultação de identidade, tendo o confronto original provocado dois feridos ligeiros.

Os No Name Boys, grupo radical afeto ao Benfica, já têm um histórico judicial pesado, lideram frequentemente o ranking da PSP de incidentes em estádios e somam vários processos em tribunal, incluindo um caso de violação agravada de um jovem de 16 anos em 2022 (cujos recursos foram recentemente rejeitados pelo Supremo Tribunal de Justiça) e confrontos em dezembro de 2024 durante um jantar de Natal da claque.

Como consequência de incidentes recentes com pirotecnia, o Benfica vai também começar a próxima época com um jogo à porta fechada e uma multa de 150 mil euros.

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