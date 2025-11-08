Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Benfica estabeleceu este sábado um novo recorde mundial de participação em eleições de um clube desportivo, com 63.502 sócios votantes até às 16h, superando o registo anterior do Barcelona, que contara 57.088 votantes nas eleições de 2010.

Desta vez, o recorde será oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records, ao contrário do que aconteceu há 15 dias, na primeira volta das eleições, quando 86.297 sócios exerceram o direito de voto — um número superior ao do Barcelona, mas que não foi validado por não ter resultado na eleição de um presidente.

Em declarações no Estádio da Luz, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Pereira da Costa, destacou a forte mobilização dos associados: “Às 16 horas já votaram 63.502 sócios. Estamos mais do que satisfeitos. Quero apelar à mobilização dos sócios até ao final do dia.”

O representante do Guinness, Richard Stenning, confirmou a contagem e recordou que o Benfica “é um clube incrivelmente apoiado em todo o mundo”, lembrando ainda que há uma década a instituição já tinha sido reconhecida como o clube com mais sócios do planeta.

