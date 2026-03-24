Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O top cinco dos municípios mais baratos inclui ainda Bragança (6,7 €/m²), Castelo Branco (7,1 €/m²), Santa Maria da Feira (7,1 €/m²) e Viseu (7,5 €/m²). No total, 12 municípios apresentam rendas inferiores a 9 €/m², entre os quais Abrantes, Barcelos, Covilhã, Vila Nova de Famalicão, Ovar, Esposende, Caminha, Alcobaça, Valongo, Leiria, Viana do Castelo e Figueira da Foz.

Outros municípios como Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Braga registam rendas de 10,2 €/m², enquanto Torres Vedras e Peniche apresentam valores de 10,4 €/m².

Por outro lado, as localidades mais caras para arrendar continuam a ser Lisboa, com 21,7 €/m², Cascais (20,1 €/m²), Sines (18,6 €/m²), Loulé (17,2 €/m²) e Oeiras (17 €/m²).

créditos: idealista

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.