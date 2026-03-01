Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Bélgica apreendeu um petroleiro que se suspeita integrar a chamada “frota sombra” utilizada pela Rússia para contornar sanções ocidentais impostas devido à guerra na Ucrânia, escreve o The Guardian. A operação ocorreu no sábado à noite, no Mar do Norte, com a participação de forças especiais belgas e apoio de helicópteros franceses.

Segundo o Ministério Público belga, o navio, identificado como Ethera, navegava sob bandeira falsa da Guiné e encontrava-se alegadamente a caminho da Rússia quando foi intercetado na zona económica exclusiva da Bélgica. O capitão do navio, cidadão russo, está a ser interrogado, enquanto decorre uma investigação criminal.

Documentos do navio encontrados a bordo também são suspeitos de falsificação. O navio foi escoltado até ao porto de Zeebrugge, onde será oficialmente confiscado.

Desde o início do ano, forças navais ocidentais têm intensificado a vigilância destes navios no Báltico e no Mar do Norte, com os Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha a aumentar operações de monitorização e a preparar equipas para abordagens armadas via helicóptero.

Estes petroleiros, muitas vezes em estado degradado e sem seguro adequado, navegam sob bandeiras de conveniência como Panamá, Gâmbia, Barbados ou Comores, transportando crude russo para países como China e Índia. Nos destinos finais, o petróleo é processado e depois vendido nos mercados internacionais, perdendo a identificação russa e assim contornando as sanções impostas a Moscovo.

A Rússia classificou anteriormente a apreensão de navios que transportam os seus produtos como atos de pirataria.

Estima-se que a frota sombra russa inclua entre 1.000 e 1.200 navios, dos quais mais de metade estão sujeitos a sanções, enquanto o restante evade a deteção através de empresas fictícias e re-bandeiramento.

Além do transporte de petróleo, a frota sombra tem sido associada a actos de vandalismo deliberado de infraestruturas subaquáticas ocidentais, incluindo cabos de eletricidade, de dados e gasodutos.

