Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Centenas de pessoas concentraram-se esta terça-feira em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, durante a visita oficial do Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Portugal. No local realizaram-se duas manifestações em simultâneo: uma de apoio ao chefe de Estado brasileiro e outra de contestação, convocada pelo partido Chega.

As duas concentrações decorreram em separado, com forte presença policial e barreiras colocadas pela PSP para evitar confrontos entre os dois grupos.

Na manifestação convocada pelo Chega, participaram vários dirigentes e deputados do partido, incluindo o líder André Ventura. Ao longo da concentração, foram ouvidos gritos de apoio ao partido e ao seu líder, bem como discursos contra o presidente brasileiro.

Entre as mensagens exibidas em cartazes e entoadas pelos manifestantes estavam expressões como “Lula ladrão, o teu lugar é na prisão” e “Lula, ouve lá, não te queremos cá”. Alguns cartazes apresentavam ainda imagens de Lula da Silva atrás de grades, como se estivesse preso.

Outros cartazes exibidos incluíam referências a “tolerância zero à corrupção” e imagens conjuntas de Lula e do antigo primeiro-ministro português José Sócrates. Também foram visíveis bandeiras do Chega, de Portugal e do Brasil.

Do outro lado da estrada, no jardim Afonso de Albuquerque, reuniu-se um grupo de apoiantes de Lula da Silva, composto sobretudo por cidadãos brasileiros residentes em Portugal. Estiveram presentes bandeiras do Brasil, de Portugal e do Partido dos Trabalhadores (PT), assim como cartazes de apoio ao presidente.

Entre as mensagens exibidas lia-se “Lula, Portugal te recebe de braços abertos” e “Lula 2026”, enquanto eram entoados cânticos como “Lula, guerreiro do povo brasileiro” e outras palavras de apoio ao chefe de Estado.

As duas concentrações decorreram sob vigilância apertada, com a PSP a manter uma separação física entre os manifestantes e a reforçar a presença policial no local, sobretudo na zona dos apoiantes de Lula da Silva.

A visita do presidente brasileiro a Portugal incluiu encontros com o primeiro-ministro e com o Presidente da República. Lula da Silva encontra-se em Portugal no âmbito de uma deslocação à Europa, depois de ter passado por Espanha e Alemanha.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.