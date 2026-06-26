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Em entrevista ao 24notícias, Ana Lúcia Silva afirma que não há evidências científicas convincentes de que a água com limão seja benéfica para o emagrecimento. “Alguns estudos relacionaram o consumo de limão (ou de extrato de limão) com a perda de peso, saciedade, envelhecimento e resposta glicémica, mas as conclusões são muito modestas e exigem confirmação em estudos mais robustos”.

A especialista explica que para emagrecer é necessário reduzir a ingestão de calorias e aumentar a atividade física. O consumo de água com limão pode ajudar em casos em que haja, simultaneamente, uma redução das calorias ingeridas. “A perda de peso observada em alguns estudos resulta, sobretudo, da restrição calórica temporária e tende a desaparecer quando a alimentação habitual é retomada”, garante a também Professora Auxiliar da Universidade Europeia.

Apesar de não ter uma ligação direta ao emagrecimento, beber água em jejum contribui para a hidratação do corpo após o período de jejum noturno. Já o limão tem pequenas quantidades de vitamina C e compostos antioxidantes que podem ser benéficos para a saúde. Segundo Ana Lúcia Silva, há estudos que indicam que o sumo de limão pode ajudar a controlar os níveis de glicémia após refeições ricas em hidratos de carbono e a melhorar alguns indicadores cardiovasculares ou da função renal em determinados casos.

Se beber água com limão em jejum não estimula o emagrecimento, porque é que esta ideia é tão popular? Ana Lúcia Silva não tem dúvidas e aponta os motivos: “É uma narrativa apelativa, simples e barata que promete resultados rápidos sem exigir grandes mudanças no estilo de vida”. Além disto, garante que “este tipo de conteúdos é muito disseminado, acompanhado muitas vezes de testemunhos e fotografias que propagam rapidamente e eficientemente. Reforço que estes tipos de conteúdos, na maioria das situações, não têm nenhum fundamento científico”.

A nutricionista explicou que a ideia de que as bebidas “detox” eliminam toxinas ou favorecem o emagrecimento também não tem suporte científico convincente. No entanto, reconhece que esta pode ser uma forma simples e apelativa de se beber mais água e ingerir vitamina C.

“A perda de peso deve ser avaliada e acompanhada por um nutricionista, profissional com competências para realizar uma avaliação nutricional individualizada e definir estratégias seguras e sustentáveis de emagrecimento. Adotar estratégias sensacionalistas pode trazer riscos sérios à saúde”, afirmou Ana Lúcia Silva ao 24notícias.

Não há milagres para perder peso e o processo de emagrecimento só resulta para quem adota hábitos saudáveis e os mantém ao longo do tempo. Comer de forma equilibrada, praticar exercício físico regularmente, dormir bem, gerir o stress e definir objetivos realistas são algumas das estratégias apontadas como mais eficientes.

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