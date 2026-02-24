Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Hugo é o primeiro bebé a nascer no Reino Unido de uma mãe que recebeu um transplante de útero de uma dadora falecida, diz o The Guardian. O parto ocorreu no Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital, em Londres, e Hugo nasceu com 3,09 kg.

Apenas dois casos semelhantes tinham sido registados anteriormente na Europa. O útero transplantado será removido quando o casal tiver terminado de ter filhos, para proteger Bell de ter de tomar medicamentos imunossupressores durante toda a vida.

Grace Bell, gestora de programas de TI, nasceu com a síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), uma condição rara que provoca um útero subdesenvolvido ou ausente. Foi informada na adolescência de que não poderia carregar uma criança, pelo que o nascimento de Hugo representa para ela um verdadeiro “milagre”.

O tratamento de fertilidade de Bell começou alguns meses após o transplante, realizado em 2024, e Hugo nasceu em dezembro do ano passado. A mãe referiu que pensa diariamente na sua dadora e na generosidade da família desta.

Além do útero transplantado, cinco outros órgãos da dadora foram transplantados para quatro pessoas, salvando outras vidas.

O primeiro transplante de útero realizado no Reino Unido ocorreu em 2023, envolvendo Grace Davidson, outra paciente com MRKH, que recebeu o útero da sua irmã mais velha, Amy, através de uma doação em vida.

