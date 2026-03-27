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Segundo fonte do Hospital do Barreiro ao 24notícias, a mulher entrou em trabalho de parto e contactou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Com a urgência daquela unidade hospitalar encerrada, foi encaminhada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para o Hospital de Santa Maria.

A grávida acabou por dar à luz no estacionamento do hospital lisboeta, após a viagem de 40 quilómetros entre Barreiro e Lisboa.

O 24notícias tentou contactar o CODU para esclarecer por que motivo a utente não foi encaminhada para o Hospital de Almada, que se encontra mais próximo, mas não obteve resposta até ao momento.

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