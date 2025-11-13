Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi avançada inicialmente pelo Diário de Coimbra e confirmada pelo 24notícias.

De acordo com a GNR, o alerta foi dado cerca das 21h30 desta quarta-feira por um funcionário da empresa ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, localizada em Vil de Matos.

Segundo o Diário de Coimbra, o bebé, de ascendência africana, ainda teria o cordão umbilical, daí a certeza que se trata de um recém-nascido.

A GNR esteve no local, mas as investigações estão neste momento com a Polícia Judiciária (PJ).

A origem deste bebé recém-nascido terá de ser agora apurada pelas autoridades, contudo, em Vil de Matos, chegam lixos recolhidos de 36 municípios da região Centro.

A ERSUC abrange uma área de 6.694 km2 (7.9 % do território nacional), serve uma população de aproximadamente um milhão de habitantes e trata mais de 300 000 toneladas de resíduos por ano.

Recorde-se que já na semana passada a Polícia Judiciária (PJ) lançou um apelo à população da Área Metropolitana de Lisboa no âmbito da investigação ao homicídio e profanação do cadáver de um bebé não identificado, do sexo masculino e com ascendência africana, encontrado a 1 de agosto de 2024, pelas 13h07, na estação de tratamento do papelão da TRATOLIXO, em Trajouce.

