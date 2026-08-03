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Um bebé britânico tornou-se um dos primeiros do mundo a ser operado ainda no útero da mãe para corrigir uma grave malformação congénita, numa cirurgia considerada pioneira pelos médicos.

Theo foi diagnosticado durante a gravidez com gastrosquise complexa, uma anomalia rara em que os intestinos se desenvolvem fora do abdómen devido ao encerramento incompleto da parede abdominal. Sem tratamento, a doença pode obrigar a vários meses de internamento, múltiplas cirurgias e, nos casos mais graves, até a um transplante intestinal.

A mãe, Maisie Savage, foi submetida à intervenção quando estava grávida de 26 semanas, no Texas Children's Hospital, nos Estados Unidos. Os cirurgiões recorreram a uma técnica minimamente invasiva para reposicionar os intestinos do bebé dentro do abdómen, permitindo que a gravidez prosseguisse normalmente.

A operação foi um sucesso e Theo nasceu de parto natural em fevereiro. Atualmente, aos cinco meses de idade, encontra-se saudável e a desenvolver-se normalmente.

Segundo os médicos responsáveis pelo ensaio clínico, Theo é apenas o terceiro bebé no mundo a beneficiar desta técnica inovadora, que poderá mudar o tratamento da gastrosquise antes do nascimento.

O cirurgião Michael Belfort, que lidera o estudo, classificou o resultado como "extraordinário" e acredita que este tipo de cirurgia poderá, no futuro, ser aplicado também a outras malformações fetais, incluindo algumas doenças cardíacas e pulmonares.

Caso os ensaios continuem a apresentar resultados positivos, a técnica poderá vir a ser disponibilizada também no Reino Unido, através do Great Ormond Street Hospital, em Londres.

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