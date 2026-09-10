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O Banco Central Europeu (BCE) decidiu esta quinta-feira aumentar as taxas de juro em 25 pontos base, elevando a taxa de depósito de 2,25% para 2,50%. É a segunda subida dos juros em 2026, depois do aumento decidido em junho, e a primeira alteração desde a reunião de julho, quando o banco central optou por manter as taxas inalteradas.

A decisão surge num contexto de forte pressão sobre os preços da energia. O conflito entre os Estados Unidos e o Irão provocou perturbações no transporte de petróleo e gás e levou o Brent a ultrapassar os 100 dólares por barril, aumentando os receios de que o choque energético volte a alimentar a inflação na zona euro.

A inflação da zona euro atingiu 3,3% em agosto, bastante acima do objetivo de 2% definido pelo BCE. O aumento dos juros pretende travar a procura e reduzir o risco de os preços elevados da energia se propagarem a outros bens e serviços através de efeitos de segunda ordem.

Para as famílias portuguesas com créditos à habitação a taxa variável, a decisão poderá traduzir-se em novas pressões sobre as prestações. As taxas Euribor têm vindo a antecipar o novo ciclo de subida e a Euribor a 12 meses ultrapassou já os 3% no início de setembro.

O impacto concreto na prestação de cada crédito dependerá, contudo, do indexante utilizado, do spread, do capital em dívida e da data de revisão da taxa. Quem tenha uma taxa fixa não verá a prestação alterada diretamente por esta decisão do BCE.

A subida dos juros tem também um efeito positivo para quem mantém dinheiro em depósitos ou outros produtos de poupança remunerados, uma vez que taxas mais elevadas tendem a aumentar a remuneração dos produtos de baixo risco.

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